शोएब अख्तर बोले- मेरी बायोपिक बने तो बॉलीवुड का यह दिग्गज अभिनेता निभाए मेरा किरदार

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कहा है कि यदि उनके ऊपर कोई फिल्म बने तो उनका किरदार बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) निभाएं. उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया है, अख्तर चाहते हैं कि उनकी बायोपिक में बॉलीवुड के स्टार Salman Khan लीड रोल करें. गौरतलब है कि अख्तर बॉलीवुड के बड़े प्रशंसक हैं और उन्हें बॉलीवुड की फिल्में देखना काफी पसंद है. गौरतलब है कि साल 2016 में शोएब अख्कर दुबई में सलमान खान से मिले भी थे. हाल के समय में क्रिकेटरों की बायोपिक लगातार बन रही है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एमएस धोनी (MS Dhoni) की बायोपिक "एम॰ एस॰ धोनी: द अनटॉल्ड स्टोरी" का आता है. यह बायोपिक बॉलीवुड की सफल फिल्मों में गिना जाता है.

I really enjoyed my time with Salman Khan in Dubai ...great work is been done by being human foundation ... pic.twitter.com/zxK2KarOGY