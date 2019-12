Shoaib Akhtar ने की पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह की तारीफ, विराट कोहली से इस मामले में की तुलना

Australia vs Pakistan, 1st Test: पाकिस्तान के 16 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah)ने हालांकि अभी अपने करियर का आगाज नहीं किया है लेकिन वे क्रिकेटप्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बनते जा रहे हैं. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार, 21 नवंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच (Australia vs Pakistan, 1st Test) से नसीम अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज कर सकते हैं. नसीम को यदि खेलने का मौका मिला तो वे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट करियर का आगाज करने वाले पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) भी नसीम शाह के टेलैंट के कायल होते जा रहे हैं. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से लोकप्रिय शोएब ने टेम्परामेंट के मामले में नसीम शाह की तुलना भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से की है (Shoaib compares Naseem Shah's temperament to Virat Kohli).

युवा नसीम को तेज गेंदबाजी के लिहाज से पाकिस्तान की नई सनसनी माना जा रहा है. शोएब (Shoaib Akhtar) ने विराट कोहली से जुड़े उस वाकये का उदाहरण दिया जब पिता का निधन होने के बावजूद दिल्ली टीम की जरूरत को देखते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में मैदान में उतरे थे. फिरोजशाह कोटला पर कर्नाटक के खिलाफ मैच में विराट (Virat Kohli) 40 रन बनााकर नाबाद थे, उसी दिन रात में उन्हें पिता के निधन का फोन आया. टीम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विराट अगले दिन बैटिंग के लिए उतरे थे और 90 रन की पारी खेली थी. गौरतलब है कि नसीम शाह की मां का निधन हाल ही में उस समय हुआ जब वे ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं. उनकी मां के के निधन की खबर के बाद पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी थी.

नसीम शाह (Naseem Shah) की तारीफ करते हुए शोएब ने अपने यू-ट्यूब चैलल पर कहा,'मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान को एक तगड़ा बॉलर मिल गया है. नसीम शाह के बारे में मुझे यह बात मुझे पसंद है कि वह जानता हैं गेंदबाजी कैसे करानी है. इतनी कम उम्र में कैसी गेंदबाजी करना है, यह जानना वाकई काबिलेतारीफ है. मोहम्मद आमिर जब 2009 में क्रिकेट में उभरकर आया था तब उसके साथ भी ऐसा ही था. मैं ऐसे तेज गेंदबाज को देखते चाहता हूं जिसका बड़ा जिगर हो. हर फास्ट बॉलर की ऑस्ट्रेलिया में पिटाई होती है लेकिन जब आप लड़ने का जज्बा दिखाते हैं तो आपको यहां तारीफ भी मिलती है. 'हालांकि शोएब अख्तर ने कहा-हमें कुछ इंतजार करना होगा और यह देखना होगा कि दबाव में आने पर वह (नसीम शाह) किस तरह रिएक्ट करता है. मैं उसको शुभकामनाएं देता हूं.

