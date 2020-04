शोएब अख्तर ने ब्रायन लारा को खतरनाक बाउंसर से किया था घायल, अब वीडियो शेयर कर बोले- और खेलता तो...VIDEO

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. अभी हाल ही में उन्होंने भारत और पाकिस्तान (India Vs Pakistan) के बीच सीरीज कराए जाने की बात की थी जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी. बता दें कि अख्तर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी खतरनाक बाउंसर से वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) को चारो खाने चित करने में सफल रहते हैं. वीडियो शेयर कर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने कैप्शन में लिखा, " महान खिलाड़ी के साथ एक याद, अपने समय के बेस्ट बल्लेबाज ब्रायन लारा, काश मैं उनके खिलाफ और खेल पाता" बता दें कि अख्तर ने जो वीडियो शेयर किया है वो 2004 चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान हुए एक मैच की है. इस मैच में अख्तर ने अपनी खतरनाक बाउंसर से लारा जैसे महान बल्लेबाज को घायल कर दिया था. शोएब अख्तर की बाउंसर लारा के गर्दन पर लगी थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था.

A memory with one of the legends of the game. Best batsman of his era @BrianLara

I wish i played more against him. #BrianLara#WestIndies#Legendpic.twitter.com/zdOPrU005c