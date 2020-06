शोएब अख्तर ने शेयर किया अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी का VIDEO, 16 गेंद पर ठोके थे 43 रन..

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने गए, अपने करियर में अख्तर ने 444 विकेट चटकाए. अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान करने वाले पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर कर अख्तर ने अपने फैन्स से सवाल पूछा और कहा कि क्या आप बता सकते हो कि यह गेंदबाज कौन है और मैंने उस रोज कितना स्कोर किया. कई फैन्स ने अख्तर के सवाल का सही जवाब दिया. बता दें अख्तर ने जो वीडियो शेयर की है वो 2003 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच की है. इस मैच में अख्तर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और केवल 16 गेंद पर 43 रन ठोक दिए थे. अपनी पारी में अख्तर ने 5 चौके और 3 छक्के जमाए थे. वीडियो में जिस गेंदबाज के खिलाफ अख्तर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो गेंदबाज इंग्लैंड के क्रैग व्हाइट (Craig White) हैं.

Pak vs Eng 2003 WC...Bowler is Craig White, you made 40 some runs...with a good pship with Saqlain in the end...I remember late Tony Craig commentary saying...both of them (Saqlain and Shoaib ) battling for the strike