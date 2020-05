शोएब अख्तर ने बच्चों के सामने उड़ाया अफरीदी का मजाक, बोले- 'वरना तू जल्दी आउट हो जाएगा.." देखें Video

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) का बच्चों के सामने मजाक बना रहे हैं. वीडियो में जब अख्तर बच्चों से पूछते हैं कि आपको बड़ा होकर किसके तरह बनना है तो एक बच्चा शाहिद अफरीदी का नाम लेता है. इसके बाद अख्तर उस बच्चे को हंसते हुए कहते हैं कि, फिर तो तू जल्दी आउट हो जाएगा. अख्तर के इस बात को सुनकर सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं. इस वीडियो को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. बता दें कि शाहिद अफरीदी अपने करियर में जल्द आउट होने के लिए भी जाने गए हैं. अपनी बल्लेबाजी के दौरान अफरीदी बिना परिस्थिती को समझते हुए बल्लेबाजी करते थे, यही कारण रहा कि वो ज्यादातर मैचों में जल्द आउट हो जाते थे. आपको बता दें कि टी-20 वर्ल्डकप के इतिहास में अफरीदी सबसे ज्यादा मौकों पर डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं. अफरीदी टी-20 वर्ल्डकप में कुल 5 मैचों में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं.

Shoaib Akhtar Trolls Afridi



Shoaib questioned kids what they want to become when they grow up.



A kid answered that he wants to become Shahid Afridi. In reply to that Shoaib Akhtar said “Afridi? Jaldi out hoga tu bhi.”#Afridipic.twitter.com/c22gcucdhr