T20 क्रिकेट में SHOAIB MALIK ने अब बनाया नया रिकॉर्ड, रोहित शर्मा को इस मामले में पछाड़ा

MI Vs KXIP: Super Over में यॉर्कर मारने की रेस में जसप्रीत बुमराह से बढ़कर साबित हुए मोहम्मद शमी

पाकिस्तान में खेले गए नेशनल टी-20 कप के फाइनल में शोएब मलिक ने अपनी बल्लेबाजी से तूफानी पारी खेली और केवल 22 गेंद पर 56 रन बनाए. जिसमें 3 चौके और 4 छक्का शामिल रहा. मलिक की पारी के दम पर खैबर पख्‍तूनख्वा की टीम के स्कोर को 20 ओवर में 4 विकेट पर 206 रन पर पहुंचाने में सफल रहे. इसके बाद विरोधी टीम साउदर्न पंजाब की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी, इस तरह से खैबर पख्‍तूनख्वा 10 रन से फाइऩल मैच जीतने में सफल रहा. शोएब (Shoaib Malik) को उनकी आतिशी पारी और एक शानदार कैच लेने के लिए मैन द मैच के खिताब से नवाजा गया.

Shoaib Malik was adjudged the Player of the Match in the #NationalT20Cup final on Sunday.



56* runs

22 balls

Three fours, four sixes

☝️ One catch



38 years young!pic.twitter.com/k90AbYk4Xa