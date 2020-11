शोएब मलिक ने बीवी सानिया के साथ शेयर की तस्वीर, लेकिन कैप्शन में हुई गलती, लोगों ने किया ट्रोल

AusvInd: केएल राहुल ने की अजीबोगरीब प्रैक्टिस, अश्विन ने टेनिस रैकेट से की गेंदबाजी..देखें Video

अपने बर्थडे के मौके पर सानिया पति शोएब से मिलने पाकिस्तान गई और पाकिस्तान सुपरलीग मैच में भी स्टेडियम में आकर मैच का लुत्फ उठाते हुए देखीं गई. दरअसल शोएब पीएसएल के क्वालीफायर में पेशावर जल्मी टीम की ओर से खेल रहे थे. ऐसे में पति को सपोर्ट करने के लिए सानिया एलिमिनेटर 1 में कराची स्टेडियम पहुंची थी.

Shoaib Malik is copy pasting your words as it is pic.twitter.com/1KjHcrgu1e — izzah (@izzah_adnan1) November 16, 2020

वहीं, सानिया मिर्जा के बर्थडे पर युवराज सिंह ने जिस अंदाज में विश किया वो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. युवी ने सानिया को मिर्ची मॉमी कहकर संबोधित किया था. जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी.

Where is your child that should have been taken along — Diptiman Yadav (@diptiman_6450) November 16, 2020

MashaAllah.. may Allah keep you all safe from evil eye.. ameen!! Happiest birthday to you — Nadiya Iqbal Khan (@nadiyaiqbal) November 16, 2020

सानिया ने शोएब मलिक से साल 2010 में शादी की थी. पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) के एलिमिनेटर-1 में पेशावर जाल्मी को लाहौर कलंदर ने 5 विकेट से हरा दिया था.

