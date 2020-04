रमीज रजा और शोएब मलिक आपस में फिर से भिड़े, इस बात को लेकर ट्विटर पर छिड़ी जंग...

कुछ दिन पहले रमिज राजा (Rameez Raja) ने शोएब मलिक (Shoaib Malik) और मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) को सम्मान के साथ संन्यास लेने की सलाह दी थी जिसके बाद मलिक भड़क गए थे और ट्वीट कर अपनी बात रखी थी. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा (Rameez Raja) को मलिक ने ट्वीट कर क्लास लगाई और लिखा, हां रमिज भाई मैं बिल्कुल सहमत हूं. अब जबकि हम तीनों ही अपने करियर के ढलान पर हैं तो चलो एक साथ ही संन्यास लेते हैं वो भी सम्मान के साथ, मैं आपको कॉल करता हूं चलो साथ मिलकर प्लान बनाते हैं 2022 के लिए. मलिक के इस ट्वीट के पर रमीज काफी गुस्सा हुए और ट्वीट कर इसके जवाब देते हुए लिखा था कि, मैंने तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) को बेहतर बनाने के लिए ट्वीट किया था. मुझे तुम किस बात के लिए संन्यास लेने को कह रहे हो. हालांकि यह बहस पहले ही खत्म हो गई थी लेकिन एक बार फिर शोएब ने रमीज राजा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है जो काफी वायरल हो रहा है.

I agree to disagree on (my) retirement @iramizraja bhai - this is about my profession - so all cool



But please clarify your tweet which implied that your tweets disappeared & were linked to my manager & I. None of which are true. This is about our personal credibility - not cool https://t.co/z0wIDcSIND