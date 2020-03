इमाद वसीम को शोएब मलिक ने यूं किया ट्रोल, बोले लगता है भाभी से माफी मांग कर.. देखें VIDEO

कोरोनावायरस (coronavirus) की वजह से पूरी दुनिया दहशत में हैं. वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट को भी रोक दिया गया है. ऐसे में सभी क्रिकेटर अपने-अपने घर में रह रहे हैं. घर में रहकर क्रिकेटर समय को बिताने के लिए तरह-तरह के काम भी करते नजर आ रहे हैं. पाकिस्तानी क्रिकेटर (Pakistan Cricketer) भी खाली समय का उपयोग अपनी फिटनेस पर लगा रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम (Imad Wasim ) ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो 'स्क्वाट्स' करते नजर आए. दरअसल पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान अजहर अली ने उन्हें 50 'स्‍क्‍वैट्स' करने का चैलेंज दिया था जिसे वो पूरा करते दिखे. इमाद वसीम ने 50 'स्क्वाट्स' करते हुए खुद के वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया जिसके बाद साथी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik ) ने कमेंट कर उन्हें ट्रोल किया. शोएब ने इमाद को कमेंट करते हुए लिखा कि 'लगता है कि भाभी से मांगी मांग-मांगकर आपके हाथ साधारण 'स्‍क्‍वैट्स' मारते वक्त भी वैसे ही हैं, हो सकता है कि वो (भाभी) यह वीडियो बना रही हो. इसके अलावा मलिक ने इमाद से यह भी पूछा कि अगली किसकी बारी है मुर्गा 'स्‍क्‍वैट्स' चैलेंज करने की. शोएब के इस कमेंट पर वहाब रियाज ने भी चुटकी लेते हुए सही करार दिया है.

lagta bhabi se maafi mang mang ke haath naturally squats mey bhi waisey hain maybe she was making the video?



What's next murgha squat challenge?!!