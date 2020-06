इंग्लैंड रवाना होने से पहले कुछ समय वाइफ सानिया मिर्जा और बेटे के साथ रहेंगे शोएब मलिक, PCB ने दी इजाजत

इंग्लैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी फाइव स्‍टार होटल में होंगे क्‍वारंटाइन किए जाएंगे. इतना ही नहीं इंग्लैंड रवाना होने से पहले सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक नहीं बल्कि 2 करोना टेस्ट कराया जाएगा. पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट और 3 टी-20 मैच खेलने वाली है. पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में 30 जुलाई से खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 7 अगस्त से खेला जाना है. इसके अलावा तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच नॉर्टिघम में 20 अगस्त से खेला जाएगा.

