India vs New Zealand:वनडे सीरीज शुरू होने के पहले रॉस टेलर ने अपनी टीम को दी यह नसीहत..

भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज बुधवार से प्रारंभ हो रही है. सीरीज का पहला मुकाबला (1st ODI) नेपियर में खेला जाना है. सीरीज के पहले न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor) ने अपनी टीम को विराट कोहली के बजाय पूरी भारतीय टीम पर ध्‍यान केंद्रित करने की नसीहत दी है. उन्‍होंने कहा कि सीमित ओवरों की आगामी सीरीज में हमें केवल 'रन मशीन' विराट कोहली (Virat Kohli) पर ध्यान देने के बजाय भारत के शीर्ष क्रम पर ध्यान केंद्रित रखना होगा. न्‍यूजीलैंड दौरे में भारत पांच वनडे के अलावा तीन टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज भी खेलेगा.

ऑस्ट्रेलिया ने हाल में टेस्ट सीरीज में कोहली को रोकने पर अधिक ध्यान दिया लेकिन वह चेतेश्वर पुजारा थे जिन्होंने उनके लिये परेशानी खड़ी की और ऐतिहासिक सीरीज जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. टेलर नहीं चाहते कि उनकी टीम भी यही रवैया अपनाए. टेलर ने स्टफ.सीओ.एनजेड से कहा, ‘वह (कोहली)जबर्दस्त बल्लेबाज है. वर्तमान समय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी. हर कोई उस पर ध्यान केंद्रित करेगा लेकिन उनके शीर्ष क्रम में दो बेहतरीन सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन हैं जिनके बाद कोहली बल्लेबाजी के लिये आते हैं.' टेलर ने श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में उंगली में चोट के बाद पहली बार मैकलीन पार्क में पहले नेट सत्र में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, ‘मैं अब टीम में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझता हूं. मैंने अपने खेल पर काम किया और शुरू से स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करता हूं. स्पिनरों के खिलाफ अलग अवसरों पर अलग तरह के शॉट लगाने से मेरे खेल में सकारात्मक बदलाव आया है.' टेलर ने कहा, ‘लेकिन आप इंसान हैं और आपको नये सिरे से शुरूआत करनी होती है और भारत के खिलाफ खेलना रोमांचक होगा.'

#TeamIndia's latest recruit @RealShubmanGill was seen sweating out in the nets at his first training session with the Senior Men's team #NZvINDpic.twitter.com/E8COH3Avnr