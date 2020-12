IND vs AUS 2nd T20I: श्रेयस अय्यर ने मारा 111 मीटर लंबा छक्का, देखकर कोहली हो गए हैरान..देखें Video

Aus Vs Ind 2nd T20I: धवन को नहीं कर पाए स्टंप तो मैथ्यू वेड बोले- मेरे में धोनी जैसी तेजी नहीं..देखें Video

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन बनाए थे, जिसमें मैथ्यू वेड ने 58 रन की पारी खेली थी. भारत की और नटराजन ने कमाल की गेंदबाजी की और 2 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, चहल के खाते में 1 विकेट आया. चहल ने टी-20 इंटरनेशनल में 59 विकेट चटका लिए हैं. ऐसा कर चहल ने बुमराह की बराबरी कर ली है.'

Aus vs Ind 2nd T20I: शिखर धवन ने तोड़ा सुरेश रैना का रिकॉर्ड, टी-20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास

Congratulations to #TeamIndia on winning the T20I series. Defending 161 in the 1st game and chasing 195 in the 2nd showed what a comprehensive performance this has been. Well done!@BCCI#AUSvIND