श्रेयस अय्यर ने इस भारतीय महिला खिलाड़ी को बताया अपना फेवरेट क्रिकेटर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (coronavirus) महामारी से निपटने के लिए देशभर में अगले 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, जोकि मंगलवार आधी रात से ही लागू है. पीएम मोदी को लॉकडाउन इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि देश में कोरोना के अब तक 500 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है.कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय क्रिकेटर अपने घरों में खुद को कैद कर सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने ट्विटर पर फैन्स से बातचीत की और उनके जवाब का रिप्लाई भी दिया. श्रेयस ने ट्विटर पर फैन्स के द्वारा पूछे गए सवाल पर कई बातों का खुलासा किया. श्रेयस अय्यर ने पहले तो सचिन तेंदुलकर. केविन पीटरसन, रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना रोल मॉडल करार दिया तो वहीं युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को टीम इंडिया का सबसे फनी क्रिकेटर करार दिया.

इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनका चीट मील (cheat meal) क्या होता हैं. उन्होंने बिरयानी, घर में बना हुआ खाना और मटन को अपना चीट मील करार दिया. इसके अलावा श्रेयस (Shreyas Iyer) ने अपना मनपसंद फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' को बताया.

Whatever I say about him will be very less but to be honest, I started playing cricket by watching him play. He was a big motivation for me to pursue cricket. https://t.co/Sn7xhOvqLK