IND vs AUS A: शुबमन गिल ने ठोका तूफानी अर्धशतक, मयंक का भी पचासा, अब किसे मिलेगा पहले टेस्ट में मौका ?

Australia A vs India, 2nd Practice match: ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में भारत की टीम की ओर से दूसरी पारी में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की औऱ 78 गेंद पर 65 रन की तूफानी पारी खेली, गिल ने अपनी पारी में10 चौके जमाए. शुभमन (Shubman Gill) को मिशेल स्वेपसन (Mitchell Swapson) ने आउट कर पवेलियन भेजा. अपनी पारी के दौरान युवा गिल ने बेहतरीन शॉट खेलकर विरोधी गेंदबाजों की खूब धुनाई की. वहीं गिल के अलावा मयंक अग्रवाल ने भी अर्धशतक जमाकर शानदार परफॉर्मेंस कर दिखाया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच प्रैक्टिस मैच के बाद 17 दिसंबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. ऐसे में गिल और मयंक ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टेस्ट मैच में खेलने की अपनी दावेदारी पेश कर दी है. बता दें कि पृथ्वी शॉ का खराब फॉर्म जारी है. दूसरे प्रैक्टिस मैच में शॉ 40 और केवल 3 रन ही बना सके हैं. ऐसे में मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने अर्धशतक जमाकर टीम मैनेंजमेंट की टेंशन कम कर दी है. देखना होगा कि पिंक बॉल टेस्ट में केएल राहुल, शुभमन और मयंक अग्रवाल में से किसे ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलती है. सोशल मीडिया पर गिल और केएल राहुल (KL Rahul) को लेकर बहस तेज हो गई है.

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलना है. रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं. 14 दिसंबर को हिट मैन ऑस्ट्रेलिया की उड़ान पकड़ सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर रोहित 14 दिन की क्वारंटीन में रहेंगे. ऐसे में आखिरी के 2 टेस्ट मैच में रोहित भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते हैं.

