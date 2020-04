शुभमन गिल ने अपने निकनेम का किया खुलासा, घर पर उनकी मां इस नाम से बुलाती हैं..

इसके साथ-साथ लॉकडाउन पर पूछए सवाल पर शुभमन ने बताया कि वो इस लॉकडाउन (Lockdown) में क्रिकेट के अलावा सबसे ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर जाकर पार्टी करना मिस कर रहे हैं. वहीं, केकेआर (KKR) के ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट ने शुभमन से सवाल किया कि, आंद्रे रसेल (Andre Russell) के साथ बल्लेबाजी करते हुए आपने कैसे महसूस किया. इस सवाल पर गिल ने कहा कि, नॉन स्ट्राइक पर रहकर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी मैच का हाईलाइट देख रहे हैं.

From the non strikers end, it was like watching the highlights on TV.

शुभमन के बारे में एक और बात फैन्स को पता लगी कि वो फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) के बड़े फैन है. बता दें कि हाल ही में हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंस्टाग्राम पर लाइव बातचीत की थी, उस लाइव सेशन में दोनों दिग्गजों ने शुभमन गिल को लेकर बात की. शुभमन की तारीफ करते हुए रोहित ने कहा कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के भविष्य हैं. भज्जी ने भी कहा कि, शुभमन को टीम में रखकर प्लेइंग इलेवन में शामिल ना करना अच्छी बात नहीं है. उन्हें भी मौका मिलना चाहिए.

DK is a really good leader. SRK always supports us no matter if we win or lose. He doesn't talk much about the match.