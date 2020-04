Sachin Tendulkar: सर्वकालीन सर्वश्रेष्‍ठ वर्ल्‍ड इलेवन को चुनना आसान काम नहीं है. हर किसी की राय अलग-अलग होती है. चुनने के लिए बहुत सारे प्‍लेयर होते हैं और जगह होती है बेहद सीमित. इसके बावजूद कुछ दिग्‍गज प्‍लेयर ऐसे होते हैं जो लगभग हर किसी की स्‍वाभाविक पसंद होते हैं. मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर ऐसे ही प्‍लेयर हैं, लेकिन न्‍यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर साइमन डोल (Simon Doull) की ओर से चुनी गई पसंदीदा टीम में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी जगह नहीं बना सके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने हाल ही में क्र‍िकेटप्रेमियों से ऐसी टीम चुनने के लिए कहा था जिसे वे अपनी सारी जिंदगी में देखना पसंद करेंगे (Team you would watch for the rest of your life). आईसीसी के इस ट्वीट पर साइमन डोल (Simon Doull) ने जो चुनी है, उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इमरान खान और रिकी पोंटिंग को भी स्‍थान नहीं मिला है.

If you had to pick a team that you would watch for the rest of your life, what would it be?



1. ______

2. ______

3. ______

4. ______

5. ______

6. ______

7. ______

8. ______

9. ______

10. ______

11. ______



Go pic.twitter.com/LzZ3M0Sauc