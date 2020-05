सर डॉन ब्रेडमैन के रिकॉर्ड का यह पहलू है बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला, मतलब यह है कि...

क्रिकेट इतिहास के महानतम सर डॉन ब्रेडमैन के औसत को शायद ही दुनिया का कोई बल्लेबाज कभी छू सके. वास्तव में अगर सर डॉन ब्रेडमैन अपनी आखिरी पारी में शून्य पर आउट न हुए होते, तो उनका 99.94 का औसत सौ रन प्रति पारी का होता. इस औसत से सर डॉन की बल्लेबाजी के अंदाज और शैली के बारे में बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. प्रथम श्रेणी मैचों में भी सर डॉन ने टेस्ट मैच जितनी ही आग उगली. उन्होंने खेले 234 फर्स्ट क्लास मैचों में 95.14 के औसत से 28067 रन जमा किए. इसमें उनके खाते में 117 शतक और 69 अर्द्धशतक शामिल रहे, लेकिन इस तूफानी रिकॉर्ड में एक बात बहुत ही चौंकाने वाली है.

Most Test 200s in a Winning Cause:



Don Bradman 10

Kumar Sangakkara 7

Virat Kohli 6

Ricky Ponting 5

Younis Khan ???????? - 5



Virat Kohli is the only player to score four double centuries in four consecutive series.