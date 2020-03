IPL गवर्निंग की बैठक में 6 से 7 विकल्पों को लेकर हुई चर्चा, टूर्नामेंट के फॉर्मेट में किया जा सकता है बदलाव

खास बातें आईुपीएल को छोटे फॉर्मेट में कराए जाने को लेकर हुई चर्चा कोरोना वायरस के कारण आईपीएल का आयोजन 14 अप्रैल तक टला 29 मार्च से खेला जाने वाला था आईपीएल का 13वां सीजन

(IPL 2020) आईपीएल को 14 अप्रैल तक स्थगित करने के बाद शनिवार को फ्रेंचाइजियों के साथ आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई जिसमें टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर विचार-विमर्श किया गया. आईपीएल (IPL) गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लोगों की सुरक्षा पर चर्चा की गई और साथ ही आईपीएल को कम दिनों में खत्म करने के विकल्प पर भी चर्चा की गई है. बैठक में इसके साथ - साथ 6 से 7 विकल्प को लेकर भी फ्रेंचाइजियों के साथ चर्चा हुई है. वहीं दूसरी ओर किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के मालिक नेस वाडिया ने कहा कि यदि आईपीएल टलता है तो किसी को भी फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो रहा है. आपको बता दें कि बीसीसीसीई (BCCI) ने अपने बयान में कहा है कि आईपीएल से ज्यादा जरूरी लोगों की सुरक्षा है, सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही आईपीएल आगे कराए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा. वहीं इसके साथ-साथ केकेआर (KKR) के मालिक शाहरूख खान (Shahrukh Khan) ने भी आईपीएल कराए जाने से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को अहमियत दी है. शाहरूख ने ट्वीट कर अपनी राय सभी के सामने रखी.

BCCI, IPL and Star are clear that we are not looking at financial loss, KXIP co-owner Ness Wadia — Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2020

Option of shifting IPL abroad not discussed at all: BCCI Source — Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2020

Six to seven options discussed during meeting between team owners and BCCI including a curtailed IPL: BCCI source — Press Trust of India (@PTI_News) March 14, 2020

गौरतलब है कि आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से होने वाला था लेकिन कोरोनो वायरस के खतरे को देखते हुए इसे अभी 14 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 80 पार कर चुकी है तो वहीं 2 भारतीय की मौत भी इससे हो गई है. जिससे भारत सरकार ने COVID-19 संक्रमण के बचाव के लिए राज्यों को दिशा- निर्देश भेज दिए हैं. राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव को रोकने के मद्दनेजर सभी सिनेमा हाल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यह ऐलान किया

वीडियो: आईपीएल के पहले मैच की ट‍िकट ब‍िक्री पर रोक