Sl vs Eng, 1st Test: अब इंग्लैंड को जीत के लिए पूरी करनी है सिर्फ औपचारिकता

इससे पहले श्रीलंका ने चायकाल के बाद अपने स्कोर में तीन विकेट गंवाकर 57 रन जोड़े और दूसरी पारी 359 रन पर समाप्त की. जिसमें तिरिमाने के 111 रन के अलावा 87 टेस्ट के अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज ने 71 रन बनाये. वहीं सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. श्रीलंका ने पहली पारी में 135 रन बनाये थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 421 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. इंग्लैंड ने स्पिनरों की बदौलत दूसरे सत्र और तीसरे सत्र में सफलतायें हासिल कीं. बायें हाथ के स्पिनर जैक लीच ने 122 रन देकर पांच विकेट चटकाए, जबकि ऑफ स्पिनर डॉम बेस ने 100 रन देकर तीन विकेट झटके.

Sri Lanka's 2nd innings ends with them setting England a Target of 74. It might be easy though as England tumble to 21/3 in the last session of the day. #SLvsEng2021#SLvENGpic.twitter.com/zBXvPPn8cw