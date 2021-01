Sl vs Eng, 1st Test: श्रीलंका का संघर्ष जारी, थिरिमाने का नाबाद अर्द्धशतक

सलामी बल्लेबाज लाहिरु थिरिमाने (189 गेंद में नाबाद 76 रन) की अर्धशतकीय पारी के दम पर श्रीलंका ने शुरूआती टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां इंग्लैंड से पहली पारी में 286 रन से पिछड़ने के बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 156 रन बनाकर अपना संघर्ष जारी रखा है. श्रीलंका की टीम अब भी इंग्लैंड से 130 रन पीछे है और उसके आठ विकेट बचे हुए है. कप्तान जो रूट (228) की करियर की चौथी दोहरी शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 421 रन बनाये. रूट ने 321 गेंद की अपनी पारी में 18 चौके और एक छक्का लगाया. दिलरुवान परेरा (109 रन पर चार विकेट) की गेंद पर उनके आउट होने के साथ ही लंच से पहले इंग्लैंड की पहली पारी खत्म हुई.

After two tough days in Galle, Sri Lanka put up a solid batting display in the second innings, riding on fifties from Kusal Perera and Lahiru Thirimanne #SLvENG day three report https://t.co/KDCOppyoSE