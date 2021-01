SL vs Eng, 1st Test: कुसल मेंडिस ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, तो सोशल मीडिया पर छाए मजेदार मीम्स

हालिया समय में क्रिकेट ने अपने मजेदार रूप दिखाए हैं. भले ही कोविड-19 (Covid-19) के बाद क्रिकेट अभी भी पूरी तरह मैदान पर वापसी के लिए रेंग रही हो, लेकिन इस दौरान भी उसने दिखाया कि यह कितनी रोमांचक है. उदाहरण के तौर पर पहले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के रोमांचक मुकाबले, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज में मेहमानों का 36 पर आउट हो जाना और अब कुसल मेंडिस (Kusal Medndis) का अनचाहा रिकॉर्ड. इंग्लैंड के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट में कुसल मेंडिस (kusal Medis) ऐसे रिकॉर्ड की चपेट में आ गए, जिसके बारे में उन्होंने एक बार को सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा होता है! क्रिकेट बड़ों-बडों को आइना दिखा देती है, फिर ये तो कुसल मेंडिंस हैं ! कुसल मेंडिंस (Kusal Medndis) को स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर जोस बटलर ने लपका, तो यह लगातार चौथा बार रहा, जब वह खाता नहीं खोल सके. और इसी के साथ ही कुसल मेंडिस टेस्ट इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए, जिनके हिस्से में यह अनचाहा रिकॉर्ड आया.

Four consecutive ducks by Kusal Mendis in last 4 test innings. https://t.co/ptKKH0SMiw pic.twitter.com/PyYmJzSrDL

बता दें कि लगातार पांच पारियों में आउट होने वाले कुल तीन खिलाड़ी हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया के आरजी होलैंड, पाकिस्तान के गेंदबाज रहे मोम्मद आसिफ और भारत के अजीत अगरकर हैं, जबकि कुसल मेंडिस कुल मिलाकर टेस्ट इतिहास में 27वें ऐसे खिलाड़ी हो गए हैं, जो लगातार चार पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं. इसमें से ज्यादातर पुछल्ले मतलब निचले क्रम में बल्लेबाज हैं. भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, तो इसमें पंकज राय और मोहिंदर अमरनाथ जैसे बल्लेबाजों का नाम शामिल है.

A fourth consecutive duck for Kusal Mendis in Test cricket! pic.twitter.com/28YcfMJ1sH — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) January 14, 2021

ये देखिए कि रचनात्मकता कहां-कहां पहुंच जाती है !

Congratulations to Kusal Mendis on obtaining the hard to achieve Audi.



4 Test ducks in a row #SLvEngpic.twitter.com/Cg6ueScxdq — Dennis (@DennisCricket_) January 14, 2021

इस अंदाज के भी क्या कहने !

Kusal Mendis making his abba Duckridi from another mother proud ever since.



The price of ducks #SLvsENGpic.twitter.com/sVjYLnzApS — S & S (@FakeBcciWarrior) January 14, 2021

ये नमूना देखिए!

Kusal mendis in his last 4 innings :- 0,0,0,0



Le fraustated Shahid Afridi :- pic.twitter.com/BG4EoCYnBt — Aryan chaudhary (@itz__aaru01) January 14, 2021

