Sl vs Eng 2nd Test: एक और शतक जड़कर इंग्लैंड कप्तान जो रूट बने दुनिया के ऐसे केवल 12वें बल्लेबाज

श्रीलंका को पहले टेस्ट में मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने वाली मेहमान टीम दूसरे टेस्ट में शिकंजा कसता दिखाई पड़ रही है. बहरहाल, इंग्लैंड के कप्तान जो. रूट (Joe Root) ने भारत के खिलाफ पांच फरवरी से सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम विराट (Virat Kohli) को एक और शतक जड़कर वॉर्निंग दे दी है. जो रूट (Joe Root) ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक जड़ा था. और अब उन्होंने लगातार दूसरा शतक जड़कर भारतीय गेंदबाजों को इशारा कर दिया है कि वे कमर कस लें. बहरहाल, इस शतक के साथ ही इंग्लिश टेस्ट कप्तान ने खास रिकॉर्ड अपनी झोली में डाल लिया है.

Back to back test hundreds for Joe Root, that too in away matches. Bad days for his haters. pic.twitter.com/FbA6ZgOrEN