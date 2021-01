भारत आने से पहले जो रूट ने दिखाया दम, श्रीलंका के खिलाफ ठोका शतक, ऐसा करने वाले इकलौते इंग्लिश बल्लेबाज बने

SL vs ENG: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जो रूट (Joe Root) ने अपने टेस्ट करियर का 19वां शतक ठोक दिया है. श्रीलंका के खिलाफ यह चौथा शतक है. पिछले टेस्ट में रूट ने दोहरा शतक जमाने का कमाल कर दिखाया था. जो रूट अब इंग्लैंड के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ 4 शतक जमाया है. इससे पहले किसी इंग्लिश बल्लेबाज ने 4 शतक श्रीलंका के खिलाफ नहीं जमाया है. एलिस्टेयर कुक और मार्कस ट्रेस्कोथिक ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 3 शतक जमाने में सफल रहे थे. बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम हैं. तेंदुलकर ने 9 शतक श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में जमाने में सफल रहे हैं. जो रूट ने केवल 139 गेंद पर अपना शतक जमाया है. जो रूट अपना 99वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं.

