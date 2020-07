टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक जमाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज, इस बल्लेबाज ने 419 गेंद पर जमाया सेंचुरी

मुदस्सर नज़र (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के मुदस्सर नज़र (Mudassar Nazar) के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमा शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. मुदस्सर नज़र ने 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट में 419 गेंदों का सामना करते हुए शतक ठोका था. इस मैच में पाकिस्तान के शुरूआती विकेट जल्दी से गिर गए थे जिसके बाद मुदस्सर नज़र ने धीमी बल्लेबाजी शुरू की पाकिस्तान की पारी को संभालना. मुदस्सर ने क्रीज पर 591 मिनट बल्लेबाजी के दौरान बिताए थे. यह टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था.

He has scored 6 Test centuries against India out of his 10, he also scored slowest hundred in 557 minutes against England at Lahore, currently working as Director Academies in PCB.

