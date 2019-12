Smriti Mandhana: भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)को मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की साल की वनडे और टी20 टीम में शामिल किया गया है. वनडे टीम में स्‍मृति मंधाना के साथ झूलन गोस्वामी, पूनम यादव और शिखा पांडे को भी जगह मिली है जबकि और टी20 टीम में उनके साथ हरफनमौला दीप्ति शर्मा हैं. 23 साल की मंधाना ने 51 वनडे और 66 टी20अंतरराष्ट्रीय के अलावा दो टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने वनडे और टी20 में कुल म‍िलाकर 3476 रन बनाए हैं.

Australia's Meg Lanning has also been named the captain of the 2019 ICC Women's ODI Team of the Year#ICCAwardspic.twitter.com/idqWzmN93m