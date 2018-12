भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रारंभिक बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में रेचेल हेयोइ फ्लिंट पुरस्कार हासिल किया है. इसके साथ मंधाना ने आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी का खिताब भी जीता है. आईसीसी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. 22 वर्षीय की स्‍मृति को आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे टीम और साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टी-20 टीम में भी शामिल किया गया है. उन्होंने 12 वनडे मैचों में 66.90 की स्ट्राइक रेट से 669 रन बनाए हैं. इसके अलावा, मंधाना ने 25 टी-20 मैचों में 130.67 की स्ट्राइक रेट से 622 रन बनाए हैं. उन्होंने महिला टी-20 वर्ल्‍डकप में भी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाई. इस टूर्नामेंट में भारत ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था.

Smriti Mandhana wins big as the ICC Women's Awards 2018 are announced!



