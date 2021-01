Sl vs Eng, 2nd Test: जेम्स एंडरसन के यूनीक रिकॉर्ड बनाने के बाद सोशल मीडिया पर छाए मजेदार मीम्स

ये देखिए कि रोहित शर्मा की मनोदशा बताने की कोशिश की गयी है

एक और मीम देखिए

यह उनके लिए है, जो कहते हैं कि एंडरसन सिर्फ इंग्लैंड में ही विकेट ले सकते हैं

चलिए अब बात कर लेते हैं, एंडरसन के उस स्पेशल रिकॉर्ड के बारे में, जिसे तोड़ पाना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए बहुत और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. और वह रिकॉर्ड यह है कि यह लगातार 15वां साल है, जब एंडरसन ने हर साल पांच विकेट चटकाए.

James Anderson has taken five-wicket haul in Tests in 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 15 consecutive years - Legend. pic.twitter.com/CzD6qyjLaZ

लगे हाथ एक और रिकॉर्ड देख लीजिए...

Jimmy Anderson in Asia:



23 matches

66 wickets

28.98 average

2.62 econ



Only does it on green seamers in England, though