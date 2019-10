IND vs SA Test: रोहित शर्मा की शतकीय पारी के फैन हुए लोग, हरभजन बोले,'रोहित 'हिट' है भाई..'

खास बातें टेस्ट ओपनर के तौर पर रोहित ने जड़ा पहला शतक भज्जी बोले 'ब्लू ड्रेस हो या व्हाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता' आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मौके को दोनों हाथों से लपका'

India vs South Africa, 1st Test: टीम इंडिया के 'हिटमैन' रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टेस्ट क्रिकेट के ओपनर के रोल में जोरदार शुरुआत की है. रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापट्टनम में चल रहे पहले टेस्ट में (India vs South Africa, 1st Test) नाबाद 115 रन की पारी खेली और पहले दिन की समाप्ति पर टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 202 रन तक पहुंचा दिया. रोहित का टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर यह पहला और टेस्ट में कुल मिलाकर चौथा शतक है. विशाखापट्टनम टेस्ट के ठीक पहले बोर्ड प्रेसीडेंट इलेवन की ओर से तीन दिवसीय मैच में ओपनिंग करते हुए रोहित बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे. बहरहाल, आज उन्होंने शुरुआत में काफी संभलकर बल्लेबाजी की और विकेट पर निगाह जमाने पर खुलकर स्ट्रोक खेले. पहले दिन के खेल का आखिरी सेशन बारिश की भेंट चढ़ गया. रोहित शर्मा की आज की पारी बेहतरीन रही और कई पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने उनके प्रदर्शन की जमकर सराहना की. ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh)ने अपने ट्वीट में लिखा, 'वाह @ImRo45 बेहतरीन 100, ड्रेस ब्लू हो या व्हाइट कोई फर्क नहीं पड़ता. रोहित हिट है भाई.' भारतीय टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra)ने ट्वीट किया, 'चौथा टेस्ट शतक, ओपनर के तौर पर पहला. रोहित ने मौके को दोनों हाथों से लपक लिया. वेल प्लेड.'

4th Test Century. 1st as an opener. Rohit has grabbed the opportunity with both hands. Well played #IndvSA — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 2, 2019

Wah @ImRo45 Brilliant 100.. dress blue ho ya white koi fark nahi padta.. Rohit HiT hai bhai @BCCI@StarSportsIndia#INDvSA — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 2, 2019

रोहित के प्रशंसकों ने भी उनकी इस पारी की जमकर सराहना की. इस पारी को लेकर कुछ रोचक Memes भी नजर आए.

Opened the innings for the first time and scored a Congrats @ImRo45 for the superb start as test opener.

Beginning of a new era?#INDvsSA@cricbuzz — Krishna Raj Pandey 🇳🇵 (@ImKrishnaPandey) October 2, 2019

Critics said



He is talented,doesn't perform-He responded with bat



Not a mature captain-He responded with his game



Not a big tournament player-he responded with bat



Can't open in tests?-Responds with bat



Now they say he can't open outside India-wait for it guys!

#RohitSharmapic.twitter.com/jBUbVNEz9o — Shobhit Agarwal Azad (@TheShobhitAzad) October 2, 2019

If there is any Batsman in Team India Who is going to

Challenge Sehwag's 319 in Test Cricket it is Hitman#RohitSharma Irrespective of "Opening" or Coming at

No 6. pic.twitter.com/7KYEUwiRqC — Thiruvalluvan1969 (@Thiruva09112489) October 2, 2019

एक फैन ने रोहित (Rohit Sharma) की तारीफ करते हुए लिखा, 'यदि टीम इंडिया में कोई ऐसा बल्लेबाज है जो वीरेंद्र सहवाग के टेस्ट क्रिकेट के 319 रन के स्कोर को चुनौती पेश कर सकता है तो वह हिटमैन रोहित शर्मा है.' मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया की कोशिश पहली पारी में विशाल स्कोर बनाकर मेहमान दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव बनाने की होगी. मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया.

