"सौरव अब विमान भी उड़ा सकते हैं", डॉक्टरों ने बताया कब करानी होगी दूसरी एंजियोप्लास्टी

घर लौटने के लिए अपने निजी वाहन में बैठने से पहले गांगुली ने कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं. हम ऐसा कहते हैं कि अस्पताल हम दूसरा जीवन पाने के लिए आते हैं. ऐसा वाकई है. मैं इलाज के लिए डॉक्टरों, नर्सों और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं.' बीसीसीआई अध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी डोना मौजूद थीं. अस्पताल के बाहर और उनके आवास के बाहर सैंकड़ों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे. पूर्व क्रिकेटर को पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही थी.

वुड्लैंड्स अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गांगुली की रिपोर्ट में उनके हृदय की तीन कोरोनरी धमनियां अवरुद्ध पायी गयी जिसके बाद उनमें से एक में एक स्टंट डाला गया. उन्हें दूसरी एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें दो सप्ताह बाद या जब उन्हें ठीक लगे, तब अस्पताल आना होगा.

