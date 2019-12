India vs Bangladesh 2nd Test: कोलकाता के ईडन गार्डंस (Eden Gardens,Kolkata) पर भारत और बांग्‍लादेश के बीच डे-नाइट टेस्‍ट मैच (India vs Bangladesh, Day-Naght Test) का सफल आयोजन बीसीसीआई के नए अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के ल‍िए चुनौती से कम नहीं था. सौरव के नेतृत्‍व और मार्गदर्शन में मैच का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ और मैच को देखने के ल‍िए स्‍टेड‍ियम हाउसफुल था. मैच के सफल आयोजन के बाद गांगुली ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर क‍िया जिसमें बीसीसीआई अध्‍यक्ष (BCCI President) कुछ गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं. सौरव के इस फोटो को देखकर उनकी बेटी सना (Sana Ganguly)भी चुटकी लेने से नहीं चूकी (Banter between Sourav Ganguly and daughter Sana). सना ने कमेंट क‍िया-ऐसा क्‍या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा?

सौरव गांगुली ने जवाब में ल‍िखा-यह क‍ि तुम आज्ञा न मानने वाली (disobedient)होती जा रही हो. सना भी कहां चूकने वाली थी. उसने नहले पर दहला मारते हुए जवाब द‍िया-आपसे ही सीखा है. अपने कमेंटे के साथ उन्‍होंने लाफ‍िंग इमोजी भी लगाई है.

Photo Credit: Instagram

ईंडन गार्डंस पर खेले गए डे-नाइट टेस्‍ट (India vs Bangladesh 2nd Test)में भारतीय टीम ने एक पारी 46 से जीत हास‍िल की. अपने पहले प‍िंक बॉल टेस्‍ट में ही हास‍िल इस जीत के बाद भारतीय टीम ने सीरीज 2-0 के एकतरफा अंतर से अपने नाम कर ली. मैच में पहले बैट‍िंग करते हुए भारतीय टीम 106 रन बनाकर आउट हो गई. जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 व‍िकेट पर 347 रन बनाकर घोष‍ित की. कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने 194 गेंदों पर 18 चौकों की मदद से 136 रन बनाए. बांग्‍लादेश के बल्‍लेबाजों का न‍िराशाजनक प्रदर्शन दूसरी पारी में भी जारी रहा. पूरी टीम 41.1 ओवर में 195 रन बनाकर आउट हो गई. भारतीय टीम ने लगातार चौथा मैच पारी के अंतर से जीता है. यह कारनामा करने वाली वह दुनिया की अकेली टीम है. इससे पहले भारतीय टीम ने तीन टी20 मैचों की सीरीज में भी बांग्‍लादेश को 2-1 से पराज‍ित क‍िया था.

वीडियो: डे-नाइट टेस्ट को लेकर यह बोले विराट कोहली