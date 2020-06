डेब्यू टेस्ट में सौरव गांगुली ने जमाया था शतक, तस्वीर शेयर कर बोले- यादगार लम्हा तो इंग्लैंड पूर्व कप्तान ने कही ऐसी बात

गौरतलब है कि गांगुली ने अपने टेस्ट करियर में 113 मैच खेले और 7212 रन बनाए तो वहीं 32 विकेट लेने में सफल रहे. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन गांगुली के पहले शिकार भी बने थे. यही कारण रहा कि हुसैन ने गांगुली से डेब्यू टेस्ट में गेंदबाजी की तस्वीर के बारे में पूछा. गांगुली ने जहां डेब्यू में शतक जमाया था तो वहीं दूसरी ओर 3 विकेट भी लेने में सफल रहे थे. इन्हीं तीन विकेटों में पहला विकेट गांगुली ने हुसैन का चटकाया था.

Great moment, Dada. From a simple celebration on debut to not so simple one six years later at Lord's balcony—these are special memories