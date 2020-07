सौरव गांगुली बोले- 2023 वर्ल्डकप में इन 3 खिलाड़ी को भारतीय टीम में देखना चाहते हैं..देखें Video

भारत के दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने ट्विटर पर फैन्स के द्वारा पूछे गए सवाल का जबाव दिया. बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिसमें गांगुली ने फैन्स के सवालों पर अपनी राय दी. गौरतलब है कि मयंक अग्रवाल(Mayank Agarwal) के साथ गांगुली ने लाइव चैट की थी, इसी दौरान फैन्स के सवालों पर गांगुली ने जवाब दिया. एक फैन ने गांगुली से पूछा कि 2019 वर्ल्डकप के भारतीय टीम में से किन 3 खिलाड़ी को आप 2021 के वर्ल्डकप में खेलते हुए देखना चाहते हैं. इस पर गांगुली ने कहा कि विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) 3 ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें वो 2023 वर्ल्डकप में भी भारतीय टीम की ओर से खेलता देखना चाहेंगे. गांगुली ने कहा कि तीनों एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं. मैं चाहूंगा कि ये तीनों खिलाड़ी 2023 में भी भारतीय टीम का हिस्सा हों. वैसे गांगुली ने कहा कि वो चाहते हैं कि 2023 में धोनी (MS Dhoni) भी भारतीय टीम का हिस्सा रहें.

Here it is - Dada picks three cricketers from #TeamIndia's 2019 WC squad, who he would've loved to have in his 2003 WC squad.#DadaOpensWithMayank full episode coming up soon on https://t.co/uKFHYdKZLGpic.twitter.com/7sKFt7pSdt