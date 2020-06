सौरव गांगुली की गेंदबाजी का 'खतरनाक स्पैल' जिसके सामने पाकिस्तानी दिग्गजों ने घुटने टेक दिए..देखें VIDEO

जब गांगुली ने गेंदबाजी से पाकिस्तान का किया सूपड़ा साफ (Sourav Ganguly Best Bowling in ODI)

भारत के पूर्व कप्तान गांगुली ने साल 1997 में टोरंटो में पाकिस्तान (Pakistan Cricket Team) के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया और 10 ओवर में मात्र 16 रन देकर 5 विकेट लेने में सफल रहे थे. 18 सिंतबप 1997 को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और केवल 182 रन ही बना सकी. ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य काफी छोटा था. ऐसे में पाकिस्तान ने संभल कर पारी की शुरूआत की और 87 रन तक पहुंचने में केवल 3 विकेट ही खोए थे. एक समय पाकिस्तान का स्कोर 18 ओवर में 3 विकेट पर 103 रन था. यहां से पाकिस्तान की जीत नजर आ रही थी. इसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया.

भारतीय कप्तान अजहर ने गांगुली को पार्ट टाइम गेंदबाज समझ कर गेंद थमाई कि वो एक दो विकेट भारत के लिए निकाल पाए. फिर गांगुली ने अपने कप्तान के विश्वास को यकीन में बदल दिया. गांगुली ने अपनी गेंदबाजी के दौरान एजाज़ अहमद, सलीम मलिक, हसन रज़ा, मोईन ख़ान जैसे दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आउट कर मैच का पासा ही पलट दिया. गांगुली ने इस मैच में पांचवां शिकार आकिब जावेद का किया. गांगुली जब गेंदबाजी करने आए थे समय समय पाकिस्तान को सिर्फ 80 रन बनाने थे और 7 विकेट बचे थे. लेकिन 45 रन के अंदर पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों ने गांगुली की गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए.

