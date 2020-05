आईसीसी ने शेयर की फोटो, तो सचिन ने गांगुली से पूछा, 'दादी..अब कितना रन बना पाओगे', मिला यह जवाब..

आईसीसी के इस तस्वीर पर तेंदुलकर ने कमेंट किया और गांगुली को टैग करके लिखा. 'दादी, पुरानी यादें ताजा हो गई, क्या लगता है इस समय जब 4 खिलाड़ी घेरे के बाहर रह सकते हैं और 2 नई गेंद का इस्तमाल होगा तो हम कितना रन और बना सकते'. इस ट्वीट पर गांगुली ने अपना रिएक्शन दिया और कमेंट करते हुए लिखा, 'और 4000 रन, 2 नई गेंद, ऐसा लग रहा है कि पहले ओवर से ही कवर ड्राइव की भरमार होगी..

सचिन और गांगुली के ट्वीट पर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी अपना रिएक्शन दिया और आईसीसी के इस नए नियम पर भड़कते हुए नजर आए. भज्जी ने ट्वीट किया और कहा कि, मुझे लगता है कि कुछ हजार रन और आप दोनों मिलकर बना सकते हैं. भज्जी ने आईसीसी के इस नियम की आलोचना की और अपने ट्वीट में लिखा, आईसीसी को अपने नियम में बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी का महत्व देना चाहिए, जिससे मैच रोमांचक हो सके. अब हाल के समय में हर एक टीम 320-330 रनों का स्कोर खड़ा कर रही है.

At least few more thousands runs easily..such a bad rule this is..need few bowlers in @ICC to keep th balance right bitween bat and ball.. and games become more competitive when team scores 260/270 now days everyone scorning 320/30 plus and getting chased as well often https://t.co/7h41xWKVYD