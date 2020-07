Sourav Ganguly ने शाहरूख खान पर किया खुलासा, मुझे कभी भी KKR टीम को लेकर आजादी नहीं दी गई..देखें Video

भारत के दिग्गज कप्तान रहे सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने आईपीएल (IPL 2020) को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. गांगुली ने गौतम भट्टाचार्य के यू-ट्यूब चैनल में बात करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को लेकर बात की और कहा कि जब मैं कप्तान था तो शाहरूख ने मुझे टीम को लेकर कोई आजादी नहीं दी, यही कारण रहा कि केकेआऱ के लिए मैं अच्छा नहीं कर पाया. गांगुली ने इंटरव्यू में कहा कि, मैं कुछ दिन पहले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि शाहरूख ने उन्हें केकेआर की टीम को लेकर आजादी दी थी लेकिन मैंने भी अपने समय में शाहरूख से यही मांग की थी. उस समय मुझे केकेकआर टीम (Kolkata Knight Riders) को लेकर कोई आजादी नहीं दी गई. बता दें कि साल 2008 में गांगुली ने केकेआर टीम (KKR Team) की कप्तानी की थी. गांगुली ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक अच्छी आईपीएल टीम वही साबित होती है जब टीम को खिलाड़ियों के हाथों में छोड़ देना चाहिए.

Asked Shah Rukh Khan for free hand at KKR, didn't happen: Sourav Ganguly

He has said the best IPL teams have been those that have been left to the players. pic.twitter.com/5o5blnAc5d