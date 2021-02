सौरव गांगुली बोले- दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जाकर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच न देख पाने का अफसोस

India vs England 3rd Test: कब और कहां LIVE देख सकते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच डे-नाइट टेस्ट मैच

गांगुली ने ट्वीट किया ' आज स्टेडियम में मौजूद नहीं रह पाउंगा. इसे बनाने के लिए जो प्रयास किया गया गया है वो अतुल्नीय है..पिंक टेस्ट हमारा सपना था और ऐसा भारत में दूसरी बार हो रहा है. पिछली बार की तरह पूर्ण स्टैंड देखने के लिए मैं आशावान हूं. माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में.' गांगुली के ट्वीट के बाद जय शाह ने भी कमेंट किया और लिखा कि, आपको वहां मिस करूंगा.'

Will miss being at the stadium today ..what an effort it must have been to create this ..pink test was our dream and it's going be the 2nd one in india.hope to see full stands like last time. Under the leadership of Honble Prime minister @narendramodi Amit Shah @AmitShah .. pic.twitter.com/za7vdYHTN0