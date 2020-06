सौरव गांगुली के बड़े भाई व पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर स्नेहासीष और भाभी पाए गए कोरोना-19 पॉजेटिव

भारतीय पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली के भाई स्नेहासीष और उनकी भाभी दोनों कोविड-19 पॉजेटिव पाए गए हैं. स्नेहासीष गांगुली क्रिकेट एसोसिएश ऑफ बंगाल के सचिव भी हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी को मीडिया से साझा किया.जानकारी के अनुसार स्नेहासीष के सास और ससुर भी पिछले हफ्ते कोरोना पॉजेटिव पाए गए थे. खबर के अनुसार इन चारों ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की थी. ये चारों ही सौरव के बेहला स्थित नहीं, बल्कि दूसरे घर पर ठहरे हुए थे. और बाद में टेस्ट के बाद ये चारों ही कोरोना पॉजेटिव पाए गए. स्नेहासीष गांगुली एक समय टीम इंडिया में चयन के मुहाने पर थे. स्नेहासीष बैटिंग ऑलराउंडर थे. वह ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे और 59 प्रथण श्रेणी मैच खेल चुके हैं.

