होटल स्टाफ को हुआ कोरोना, इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे मैच किया गया रद्द

South Africa vs England 1st ODI: इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका (SA vs ENG) के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच को रद्द कर दिया गया. दरअसल जिस होटल में इंग्लैंड की टीम टीम रूकी थी उस होटल के दो स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसके बाद दोनों क्रिकेट बोर्ड ने पहले वनडे मैच को रद्द करने का फैसला किया. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आगाज शुक्रवार से ही होना था लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ड पॉजिटिव आई थी जिसके कारण वनडे सीरीज के पहले मैच को रविवार तक के लिए टाल दिया गया था. लेकिन एक बार फिर कोरोना का कहर दोनों टीमों पर बरपा है. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जारी बयान में कहा है कि इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के सैंपल को फिर से जांच के लिए भेजा गया है. इंग्लैंड खिलाड़ियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है. रिपोर्ट आने के बाद ही मैच को फिर से कराया जा सकेगा.

Cricket South Africa and the @englandcricket have agreed to delay the start time for today's One-Day International match, which is due to take place in Paarl. #SAvENG #BetwayODI pic.twitter.com/8JNGvyLlhL

JUST IN: The first ODI between South Africa and England has been suspended after staff at the hotel England were staying in tested positive for COVID-19.#SAvENGpic.twitter.com/C30sVE98Nm