दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को मिली अभ्यास की इजाजत, लेकिन...

अभ्यास के दौरान क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की कोरोना वायरस संचालन समिति द्वारा बनाये गए दिशा-निर्देशों का पूरा पालन होगा. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के मुख्य चिकित्स अधिकारी शुएैब मांजरा ने कहा, ‘राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने हमारे प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है. हम खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की नियमित जांच करेंगे और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा. हर जगह एक कोविड अनुपालन मैनेजर होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि नियमों का पालन हो रहा है.'

Cricket South Africa has confirmed that the men's high-performance training squad returned to full training on Monday following the Department of Sports approval last week.https://t.co/1Kbenxp0kQ