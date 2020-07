इंग्लैंड दौरे से पहले बुरी खबर: दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को झटका, 3 सदस्य आए कोरोना की चपेट में

ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट में भारत की ओर से किया डेब्यू, बाद में पाकिस्तान की तरफ से खेले

बता दें कि दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम (South Africa Women Cricket Team) को सितंबर में भारत और इंग्लैंड के साथ त्रिकोणीय वनडे सीरीज खेलनी थी, लेकिन COVID-19 के प्रकोप के कारण भारतीय महिला टीम इंग्लैंड दौरे से पीछे हट गई है. ऐसे में अब इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के बीच द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जाएगी.

Bad news for Indian Women's team as they might pull out of the UK Tour for the Tri-series between England & South Africa due to an increase in the Corona Virus in India.