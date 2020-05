लॉकडाउन-4 में खेल परिसर को खोलने की मिली अनुमति, खिलाड़ी अब स्टेडियम जाकर कर सकेंगे अभ्यास

कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रसार को कम करने के लिए 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन का यह चौथा चरण (Lockdown-4) है. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्पोर्ट्स कांपलेक्स और क्रिकेट स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों के जाने की अनुमती नहीं होगी. इस बीच इंटरनेशनल टूर्नामेंट और घरेलू टूर्नामेंट को कराए जाने पर पाबंदी बनी रहेगी. यानि अभी सिर्फ खिलाड़ी अभ्यास करने के लिए ही स्टेडियम में जा सकते हैं. गृह मंत्रालय इस बारे में आगे क्या दिशा-निर्देश लेकर आती है वो 31 मई के बाद ही पता चलेगा.

In New Lockdown Rules: Sports complexes and stadiums will be permitted to open; however, spectators will not be allowed.



New Rules will be a big relief for athletes from all sports in the country. All tournaments & events related to sports are currently on hold due to #COVID19