सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से खेल जगत सदमे में, कुछ ऐसे प्रतिक्रिया दी लीजेंडों ने

भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने धोनी और सुशांत की फोटो साझा करते हुए लिखा, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह अचानक चले जाने से स्तब्ध हूं. ऐसी जिंदगी जिसमें इतनी संभावनायें हों, इस तरह से जाना. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें.' पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, ‘‘मानसिक स्वास्थ्य बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर जितना ध्यान दिया जाता है, उससे ज्यादा दिये जाने की जरूरत है. संवेदनशील, सौम्य, दयालु होना और जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उन तक पहुंचना बहुत अहम है.'

Mental health is a very serious issue and needs more attention than it gets. Being sensitive, compassionate ,gentle and consistently reaching out to those struggling is very important.



My heartfelt condolences to #SushantSinghRajput ‘s family pic.twitter.com/RfGMzcvrc8 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 14, 2020

सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने ट्वीट किया, ‘‘इतनी दुखी करने वाली खबर, विश्वास नहीं हो रहा. सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को संवेदनायें और प्रार्थना. भगवान उसकी आत्मा को शांति दे.' पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘‘जिंदगी नाजुक है, हम नहीं जानते कि कौन किस दौर से गुजर रहा है. दयालु रहिये. ओम शांति सुशांत सिंह राजपूत'

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘विश्वास नहीं कर सकता. इतना युवा और सफल व्यक्ति?? हम सही में नहीं जानते कि व्यक्ति के अंदर क्या चलता है, जबकि बाहर से पूरी तरह से अलग ही दिखायी देता है.' भारत के पहले ओलंपिक रजत पदक विजेता निशानेबाज और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा, वह कितना जिंदादिल था, बातचीत करने के लिये शानदार व्यक्ति, उसका समर्पण अद्भुत था, उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था. भगवान उसके परिवार को मजबूती दे. ओम शांति.'

I'm shocked at the tragic passing away of #SushantSinghRajput. A life brimming with promise and possibilities ended abruptly. My condolences to his family and fans pic.twitter.com/8g1VCY0Kne — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 14, 2020

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया, ‘‘सुशांत तुमने कहा था कि हम एक दिन साथ में टेनिस खेलेंगे, तुम इतने जिंदादिल और खुशमिजाज थे, जहां भी तुम जाते वहीं मुस्कुराहट बिखेर देते, हमें नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा परेशान थे. पूरी दुनिया को आपकी कमी खलेगी. यह लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं. मेरे दोस्त भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे.' टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने लिखा, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत की खबर सुनकर बहुत चौंक गया हूं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

Sushant you said we would play tennis together one day .. you were so full of life and laughs .. spreading smiles everywhere you went.. we didn't even know you were hurting this bad ???? the world will miss you .. shaking while I write this .. RIP my friend — Sania Mirza (@MirzaSania) June 14, 2020

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले ने लिखा, ‘‘सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सुनकर काफी हैरान और दुखी हूं. उसके परिवार और दोस्तों को संवेदनायें. एक प्रतिभाशाली अभिनेता बहुत जल्दी चला गया.' भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने लिखा, ‘‘बहुत जल्दी चले गये. स्तब्ध हूं, इतने युवा प्रतिभाशाली अभिनेता और व्यक्ति का जाना दुखद है. ‘ऑन स्क्रीन' धोनी तुम्हारी कमी खलेगी.' भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने ट्वीट किया, ‘‘हैरान हूं, इतना बेहतरीन अभिनेता. बहुत जल्दी चला गया. आप नहीं जान सकते, कि उसके अंदर क्या चल रहा हो.

VIDEO: कुछ दिन पहले लिएंडर पेस ने मेंटल हेल्थ के बारे में बारे में बात की थी.