Sreesanth का बड़ा खुलासा, यहां सिर्फ 13 ही नहीं, बल्कि 20-21 खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 'ऐसा' किया और वे...

हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेटप्रेमी साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल को नहीं भूलेंगे. और इसमें भी जोगिंदर शर्मा की गेंद, श्रीसंत (Sreesanth) का कैच और इसके बाद का तूफानी जश्न!! इस ऐतिहासिक तस्वीर के एक नायक श्रीसंत (Sreesanth) को लोग साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के कारण लगे आजीवन प्रतिबंध के लिए भी याद करते हैं. इस घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई. उन्हें जेल में रहना और अवसाद से गुजरना पड़ा, मानसिक तौर पर पीड़ा झेलनी पड़ी.

