श्रीसंत ने सुरेश रैना को कहा, 'आपका प्रोत्साहन और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है'''

दूसरे वनडे से पहले स्मिथ हो गए थे बीमार, फिर भी बुरी हालत में मैदान पर उतरे और जमाया शतक

It's just about time to roll my arms again giving the very best to the game I love the most .To all my lovely people ;alwys remember”ur the best version of urself but make sure ur getting better nd better nd be the very best version please don't ever give up“ u r the #familypic.twitter.com/enr6KpIYnJ