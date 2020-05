एस श्रीसंत ने की भविष्यवाणी, विराट कोहली के बाद भारत का कप्तान बन सकता है यह खिलाड़ी..

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत (S Sreesanth) ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर बयान दिया है. श्रीसंत ने लाइव चैट के दौरान कहा कि भारतीय क्रिकेट सही दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही कहा कि आने वाले सालों में कोहली (Virat Kohli) के बाद भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल (KL Rahul) संभाल सकते हैं. तेज गेंदबाज श्रीसंत ने सोशल मीडिया साइट 'हेलो' पर अपनी राय रखी. श्रीसंत ने कहा कि केएल राहुल एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास वो सभी योग्यता है जो एक कप्तान में होनी चाहिए. राहुल तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं और जिम्मेदारी के साथ खुद की भूमिका टीम के लिए निभाते हैं. केएल राहुल (KL Rahul) भारतीय कप्तान कोहली की तरह की अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं. लाइव चैट के दौरान श्रीसंत ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर भी बात की और कहा कि, उनके द्वारा वनडे में बनाया गया 264 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड यदि कोई तोड़ सकता है तो वो कई और नहीं बल्कि रोहित ही तोड़ सकते हैं.

