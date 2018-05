आईपीएल 2018 में अफगानिस्‍तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हर किसी की सराहना हासिल की है. दुनियाभर के कई पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों ने राशिद की प्रतिभा को बेहद खास करार दिया है. टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद के राशिद की 'फिरकी' के सामने दुनियाभर के दिग्‍गज बल्‍लेबाज भी संघर्ष करते नजर आए. आईपीएल 2018 में राशिद न केवल 'कंजूस' साबित हुए बल्कि उन्‍होंने जरूरत के वक्‍त टीम के लिए अहम विकेट भी झटके. क्‍वालिफायर 2 में कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ तो उन्‍होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि यह मुकाबला केकेआर vs सनराइजर्स के बजाय केकेआर vs राशिद खान बनकर रह गया. यह भी पढ़ें: यादगार रहा राशिद के लिए सचिन से 'पहली मुलाकात' से बधाई तक का सफर!

Thanks a trillion Sachin sir, your words give me great persuations /p>— Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 25, 2018