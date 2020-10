पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने हवा में झपटा मारकर लिया हैरत भरा कैच, देखें Video

मैच के बाद धोनी ने एक और व्‍यवहार से लोगों का दिल जीता. मैच के बाद वे SRH टीम के युवा खिलाड़ियों प्रियम गर्ग, शाहबाज नदीम और अभिषेक शर्मा को उपयोगी टिप्‍स देते हुए नजर आए (MS dhoni shares his knowledge with younger bunch). युवा प्‍लेयर्स के तौर पर प्रियम और अभिषेक शर्मा को काफी ऊंचा रेट किया जा रहा है. आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर धोनी की युवाओं के साथ इस बातचीत का वीडियो शेयर किया गया है जिसे लेकर फैंस ने पॉजिटिव रिएक्‍शन दिया है. आप भी इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए..

SRH vs CSK: धोनी ने मारा गगनचुंबी छक्का, बल्ले से लगते ही उड़ गई गेंद..देखें Video

Thala @msdhoni is intense on the field but off it, he always shares his knowledge and wisdom with the younger bunch.



#Dream11IPL#SRHvCSKpic.twitter.com/9TJTw7WLNx