SRH vs CSK: इस वजह से एमएस धोनी का यह बेहतरीन छक्का बहुत ही खास बन गया, VIDEO

यह कहना गलत नहीं होगा इस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के सफर में यह पहला मौका रहा, जब एमएस धोनी (MS Dhoni) बैटिंग में 'पुराने धोनी' के आस-पास नजर आए. हालांकि, जब सभी उम्मीद कर रहे थे कि एमएस (MS Dhoni) नॉटआउट लौटेंगे, तो वह आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले धोनी ने एक बात तो साबित की कि उन्हें अभी क्रिकेट बची हुई है. धोनी इस मुकाबले में नंबर पांच पर बल्लेबाजी के लिए आए और चेन्नई कप्तान ने 13 गेंद पर 2 छक्कों और 1 चौके स 21 रन बनाए और वह 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए.

102 Meter SIX



• 4th Biggest Six in IPL 2020

• Biggest Six by CSK Batsman in 2020



