SRH vs KKR, IPL 2020 Score Live Updates: कोलकाता के खिलाफ हैदराबाद ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

सनराइजर्स ने आठ मैचों में केवल तीन मैच जीते हैं और वह अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है. तेज गेंदबाजी के अगुआ भुवनेश्वर कुमार और आलराउंडर मिशेल मार्श के चोटिल होकर बाहर हो जाने से सनराइजर्स इसी उहापोह में बना रहा कि वह बल्लेबाजी को मजबूत करे या गेंदबाजी को. टीम अपनी बल्लेबाजी विशेषकर शीर्ष क्रम के चार बल्लेबाजों जॉनी बेयरस्टॉ, कप्तान डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन पर बहुत अधिक निर्भर है. सनराइजर्स के लिये चिंता का विषय राशिद खान की फार्म में है. अफगानिस्तान के इस लेग स्पिनर ने टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की थी लेकिन पिछले दो मैचों में वह बेअसर रहे हैं. राहुल तेवतिया, अंबाती रायुडु और शेन वाटसन ने उन पर छक्के जड़े थे. सनराइजर्स की गेंदबाजी जबकि कमजोर है तब वार्नर को अपने इस स्टार लेग स्पिनर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

