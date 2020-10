SRH vs KKR: केकेआर का यह अमरीकी बॉलर बिना खेले हुआ बाहर, अब यह खिलाड़ी लेगा जगह

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अमरिका के चोटिल तेज गेंदबाज अली खान की जगह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सत्र के लिए न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट को टीम में शामिल किया है. अमरीका के तेज गेंदबाज खान कैरेबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) में खेलने के दौरान मांसपेशियों में आए खिंचाव के कारण आईपीएल में एक भी मैच खेले बिना बाहर हो गए.

Surely we'll miss this #AliKhan@IamAlikhan23 in @KKRiders . He is ruled out of @IPL 2020 .



New Zealand 's wicket keeper batsman #TimSeifert to join #KKR as replacement.



source @ESPNcricinfo#RT#Likepic.twitter.com/hNrSxEG7Fi